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    Парламент Греции уполномочил Ципраса заключить договор с кредиторами

    Накануне Греция направила кредиторам программу реформ, необходимую для заключения соглашения.

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Парламент Греции уполномочил премьера Алексиса Ципраса и греческую делегацию заключить соглашение с кредиторами на условиях, которые правительство ночью направило в институты кредиторов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ципрас поблагодарил депутатов за поддержку.

    При этом парламент обсуждал не конкретные меры или содержание сделки, а полномочия на заключение соглашения, которое позволит избежать краха экономики — в стране две недели закрыты банки, есть проблемы с наличностью.

    После завершения переговоров окончательный текст соглашения будет снова представлен в парламент, чтобы получить одобрение депутатов и стать законом страны.

    Вопрос рассматривался на внеочередном пленарном заседании. Оно уполномочило делегацию Ципраса, вице-премьера Янниса Драгасакиса и министра финансов Эвклида Цакалотоса вести переговоры на основе документа, направленного кредиторам.

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