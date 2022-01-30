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Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.
Другие страны
30 января 2022 г. 23:43
Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в воскресенье вечером в высшем законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 156 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария от всех оппозиционных партий. Один депутат воздержался. Всего проголосовали 299 членов парламента, один не участвовал в голосовании, так как находится в больнице.

Поименное голосование прошло после трехдневных дебатов, начавшихся в пятницу после внесенного лидером главной греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) и экс-премьером Алексисом Ципрасом на рассмотрение парламента вопроса о доверии правительству. Политик обосновал постановку данного вопроса "неумелыми действиями" правительства по преодолению пандемии и последствий обрушившегося в понедельник на Грецию циклона "Элпис" ("Надежда"). В ответ правительство обвинило Ципраса в том, что он внес вопрос о вотуме доверия, опасаясь, что его партия скатится в рейтингах популярности у населения на третье место, уступив второе усиливающемуся левоцентристскому альянсу "Движение перемен "(КИНАЛ), возникшему в 2018 году на базе много лет правившего в Греции Всегреческого социалистического движения (ПАСОК).

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan parlamenti hökumətə etimad göstərib

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