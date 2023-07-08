Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Парламент Греции проголосовал большинством голосов за доверие правительству, сформированному правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги голосования, состоявшегося в главном законодательном органе страны.

За доверие правительству высказались 158 депутатов правящей партии в 300-местном однопалатном парламенте. Против были 142 парламентария из всех оппозиционных партий.

Поименное голосование состоялось после трехдневных дебатов по программе работы нового кабинета, которую Мицотакис представил депутатам на заседании в четверг. По словам премьера, в числе главных целей правительства восстановление инвестиционного рейтинга страны до конца этого года, досрочное погашение кредитов, полученных в рамках первого меморандума, заключенного с международными кредиторами в годы финансового кризиса в стране в 2010-2018 годах, поддержание логичных первичных профицитов госбюджета. Правительство также намерено сократить государственный долг значительно ниже 140% ВВП к 2027 году, снизить уровень безработицы до 8% в течение следующих четырех лет, сократить неравенство в обществе с постоянными мерами поддержки и целевыми инициативами, когда это необходимо. На это направлен первый законопроект Минфина, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента, сказал Мицотакис.

Премьер также сообщил, что с помощью правительственных мер будет продолжена борьба с ростом цен, увеличатся зарплаты, пенсии, пособия для молодежи и семейных пар.

НД во главе с Мицотакисом уверенно победила на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах. Партия набрала 40,56% голосов, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций.