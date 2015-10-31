Парламент Греции принял закон о рекапитализации банков

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Парламент Греции в субботу вечером проголосовал за законопроект о рекапитализации банков.

"За" голосовали большинство фракций, в том числе оппозиционные, "против" выступили лишь фракции ультраправой партии "Золотая заря" и Компартия Греции.

Оппозиция, несмотря на разногласия с правительством, согласилась с необходимостью обеспечить банковские депозиты.

Рекапитализация должна быть завершена до 1 января 2016 года, поскольку сейчас сохранность небольших вкладов не гарантирована — с нового года в Греции будет действовать банковская директива по защите депозитов до 100 тысяч евро.

Закон о рекапитализации, по мнению правительства, позволит избежать ошибок прошлого и оздоровит ситуацию в банках. Последняя рекапитализация греческих банков обошлась государству в 40 миллиардов евро.

В субботу ЕЦБ опубликовал данные стресс-тестов четырех крупнейших системных банков Греции — National bank of Greece, Piraeus bank, Alpha bank и Eurobank.

По базовому сценарию стресс-тесты показали дефицит капитала в 4,4 миллиарда евро в четырех системных банках. По "неблагоприятному" сценарию дефицит составляет 14,4 миллиарда евро.

National bank of Greece требуется 4,6 миллиарда евро, Piraeus bank — 4,93 миллиарда евро, Alpha bank — 2,74 миллиарда, Eurobank — - 2,12 миллиарда евро.

По третьей программе помощи из 86 миллиардов евро кредитов на рекапитализацию банков предусмотрено 25 миллиардов евро.