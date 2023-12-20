Парламент Греции поддержал частичную легализацию мигрантов в стране

Парламент Греции во вторник подавляющим большинством голосов одобрил инициированный правоцентристским правительством закон, который позволит нелегальным мигрантам в стране получить вид на жительство и работу.

Парламент Греции подавляющим большинством голосов одобрил инициированный правоцентристским правительством закон, который позволит нелегальным мигрантам в стране получить вид на жительство и работу.

Как передает Report , законодательную инициативу поддержали 262 из 300 греческих депутатов, включая левую оппозицию, тогда как против выступило крайне правое крыло партии власти "Новая демократия".

Партия, которую возглавляет премьер Кириакос Мицотакис, даже угрожала выгнать из своих рядов несогласных, сделав единственное исключение для бывшего главы правительства Антониса Самараса, который резко критиковал законопроект.

Инициатива предусматривает, что те мигранты в Греции, которые не имеют легального статуса, но проживали в стране по меньшей мере последние три года, смогут легализоваться. По оценкам правительства, речь идет об около 30 тысячах человек. На будущих прибывших закон не будет распространяться.