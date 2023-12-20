О нас

Парламент Греции поддержал частичную легализацию мигрантов в стране

Парламент Греции поддержал частичную легализацию мигрантов в стране Парламент Греции во вторник подавляющим большинством голосов одобрил инициированный правоцентристским правительством закон, который позволит нелегальным мигрантам в стране получить вид на жительство и работу.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 00:19
Парламент Греции поддержал частичную легализацию мигрантов в стране

Парламент Греции подавляющим большинством голосов одобрил инициированный правоцентристским правительством закон, который позволит нелегальным мигрантам в стране получить вид на жительство и работу.

Как передает Report, законодательную инициативу поддержали 262 из 300 греческих депутатов, включая левую оппозицию, тогда как против выступило крайне правое крыло партии власти "Новая демократия".

Партия, которую возглавляет премьер Кириакос Мицотакис, даже угрожала выгнать из своих рядов несогласных, сделав единственное исключение для бывшего главы правительства Антониса Самараса, который резко критиковал законопроект.

Инициатива предусматривает, что те мигранты в Греции, которые не имеют легального статуса, но проживали в стране по меньшей мере последние три года, смогут легализоваться. По оценкам правительства, речь идет об около 30 тысячах человек. На будущих прибывших закон не будет распространяться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunanıstanda miqrantlara yaşayış icazəsi veriləcək, şərtlər açıqlanıb

Самое читаемое

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
Назван объем средств, выделенных на операции в частных медучреждениях по ОМС
14 декабря 2023 г. 12:05
Сахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
ФотоСахиба Гафарова проинформировала своего марокканского коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
14 декабря 2023 г. 21:47
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $76,96 за баррель
15 декабря 2023 г. 09:47
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi