Парламент Греции одобрил введение новых мер экономии

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Греческие законодатели приняли законопроект о введении новых мер жёсткой экономии, которые требовали международные кредиторы перед выделением новых денежных траншей.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

За — проголосовали все 153 депутата из правящей коалиции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Необходимый порог составлял 151 голос.

Все 128 представителей оппозиции выступили против введения новых мер.

Отмечается, что согласование по данному вопросу было ключевым требованием кредиторов.

18 мая у стен греческого парламента в Афинах прошла массовая демонстрация против принятия законопроекта.

В начале мая правительству Греции удалось договориться с международными кредиторами о реформировании социальной сферы в обмен на частичное списание долгов.