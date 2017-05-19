 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Парламент Греции одобрил введение новых мер экономии

    За — проголосовали все 153 депутата из правящей коалиции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса© Reuters

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Греческие законодатели приняли законопроект о введении новых мер жёсткой экономии, которые требовали международные кредиторы перед выделением новых денежных траншей.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    За — проголосовали все 153 депутата из правящей коалиции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Необходимый порог составлял 151 голос.

    Все 128 представителей оппозиции выступили против введения новых мер.

    Отмечается, что согласование по данному вопросу было ключевым требованием кредиторов.

    18 мая у стен греческого парламента в Афинах прошла массовая демонстрация против принятия законопроекта.

    В начале мая правительству Греции удалось договориться с международными кредиторами о реформировании социальной сферы в обмен на частичное списание долгов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi