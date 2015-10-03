Парламент Греции будет приведен к присяге

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Парламент Греции нового состава в субботу соберется на первое заседание. Оно было назначено на 1 октября, но перенесено, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Первое заседание парламента, по традиции, является протокольным мероприятием, на нем не принимают какие-либо решения и не устраивают дебаты. На первом заседании депутатов приводят к присяге. В воскресенье, 4 октября, на втором заседании парламента будет избран председатель палаты. Победившая на выборах Коалиция радикальных левых СИРИЗА пока не выдвинула кандидатуру спикера, но ожидается, что на этот пост она предложит Никоса Вуциса, бывшего министра внутренних дел в правительстве СИРИЗА.

На следующей неделе лидеры партий выступят в парламенте с программными заявлениями и пройдет голосование по вопросу о доверии правительству.

Внеочередные выборы в парламент прошли из-за раскола в правящей партии — почти сорок депутатов СИРИЗА отказались поддержать соглашение правительства Алексиса Ципраса с кредиторами, и СИРИЗА потеряла большинство в парламенте. Ципрас объявил об отставке, и 20 сентября состоялись досрочные парламентские выборы.

Левое правительство продержалось у власти семь месяцев после выборов 25 января.