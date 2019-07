Парламент Гонконга впервые в истории эвакуируют из-за протестов - ФОТО - ВИДЕО

В Законодательном совете Гонконга, который сегодня начали штурмовать протестующие, впервые в истории этого органа объявили "красную тревогу": это означает полная эвакуация, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Люди протестуют против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковую территорию Китая.

С нескольких заходов протестующим удалось разбить стекло у входа в парламент, полицейские изнутри закрыли пробитое отверстие щитами. После этого демонстранты начали отрывать от здания металлические детали. Один из них сказал журналистам, что мирные протесты ни к чему не привели, поэтому приходится сменить тактику.

По последним данным, на защиту здания заксовета от здания правительства направились 60 сотрудников полиции. Заксовет штурмуют с двух сторон. Здание защищают около 200 полицейских, они используют против нападающих слезоточивый газ.

Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня. Власти ранее обещали приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции.

#antiELAB protesters got uneasy and opened umbrellas to cover faces when anti riot police moved their shields to block a big hole broken open on a glass wall. The protesters tried to throw stuff at the police through the hole, according to a photog at the scene. pic.twitter.com/2WC4zINTyT