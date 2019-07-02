Парламент Гонконга отменил ближайшие заседания

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Законодательное собрание Гонконга осудило погром своего здания, который накануне устроили противники рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, запланированные на ближайшие две недели заседания отменены, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Здание законодательного собрания подверглось штурму и серьезным повреждениям. В настоящее время сотрудники полиции собирают в здании улики. Законодательное собрание осуждает это жестокое насилие, которое подрывает фундаментальные ценности Гонконга", - говорится в заявлении на сайте парламента.

Секретариат и департамент архитектуры намерены провести тщательную проверку нанесенных повреждений и представят отчет специальной комиссии. По имеющимся сведениям, пострадали системы энергоснабжения и пожарной безопасности здания.

В заявлении отмечается, что два заседания парламента, которые должны были состояться до начала летних каникул в середине июля, провести, как планировалось, не удастся.

В ходе инцидента никто из сотрудников службы охраны здания не пострадал.