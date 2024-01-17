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Парламент Германии проголосовал против поставок ракет Tаurus Украине

Парламент Германии проголосовал против поставок ракет Tаurus Украине Парламент Германии большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Другие страны
17 января 2024 г. 23:36
Парламент Германии проголосовал против поставок ракет Tаurus Украине

Парламент Германии большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, резолюция, которая прямо призывает федеральное правительство поставить ракеты Киеву, была отклонена в среду вечером.

Ранее с призывами поставить Киеву ракеты Taurus выступило несколько представителей, правящих "зеленых", Свободной демократической партии, а также оппозиционных ХДС и ХСС.

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