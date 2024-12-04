Парламент Франции выразил вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству, что привело к отставке премьер-министра страны Мишеля Барнье.

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству, что привело к отставке премьер-министра страны Мишеля Барнье.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французские СМИ.

Поддержал вотум 331 депутат при минимально необходимых 289 голосов парламентариев.

"В соответствии с Конституцией Франции Мишель Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке", - заявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Решение стало следствием политического кризиса, разгоревшегося на фоне споров о принятии бюджета на 2025 год. Вотум недоверия был инициирован оппозиционными партиями, недовольными использованием статьи 49.3 Конституции, позволяющей утверждать законы без голосования в парламенте. Применение этой статьи для утверждения бюджета вызвало резкую критику со стороны депутатов и широкие дебаты в обществе.

Левый альянс "Новый народный фронт" и крайне правая партия "Национальное объединение" пообещали свергнуть правительство Барнье после того, как он провел непопулярный законопроект о бюджете социального обеспечения через парламент без голосования.

Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано заявила, что не принимает "тоталитаризм Макрона и его кабмина, который постоянно насильно проводит законопроекты".