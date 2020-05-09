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Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля

​Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля

Парламент Франции 9 мая принял законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая.

"После выработанного соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло законопроект, продлевающий ЧП в сфере здравоохранения", - сообщает Нацсобрание в Twitter.

Ранее законопроект был одобрен в Сенате Франции.

По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 614 человек, заболевших коронавирусом, из них 2 812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.

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