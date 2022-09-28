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Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян

Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян после того, как подписи под ней поставили 50 тыс. человек.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 15:35
Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян

Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян после того, как подписи под ней поставили 50 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Yle.

В рамках инициативы предлагается аннулировать выданные ранее визы. Исключение предлагается сделать только "по гуманитарным и сопоставимым причинам".

Наибольшее число подписей инициатива собрала в середине сентября, когда в Финляндии развернулась масштабная общественная и политическая дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ.

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Версия на английском языке Finnish Parliament to consider civil initiative to ban visas for Russians

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