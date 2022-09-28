Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян

Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян после того, как подписи под ней поставили 50 тыс. человек.

Парламент Финляндии рассмотрит гражданскую инициативу о запрете виз для россиян после того, как подписи под ней поставили 50 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Yle.

В рамках инициативы предлагается аннулировать выданные ранее визы. Исключение предлагается сделать только "по гуманитарным и сопоставимым причинам".

Наибольшее число подписей инициатива собрала в середине сентября, когда в Финляндии развернулась масштабная общественная и политическая дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ.