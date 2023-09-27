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Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах Парламент Финляндии рассмотрит вопрос о закрытии консульства России в столице Аландских островов Мариехамине.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 17:42
Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

Парламент Финляндии рассмотрит вопрос о закрытии консульства России в столице Аландских островов Мариехамине.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал ERR.

Гражданская инициатива с требованием закрыть эту дипмиссию собрала с 4 апреля 50 тысяч подписей. Следовательно, ее должен рассмотреть парламент.

Авторы требования считают, что консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии в условиях, когда страна является членом военного альянса НАТО.

Министерство иностранных дел готовит юридическое исследование об особом статусе Аландских островов, которое будет касаться и консульства.

В июле президент Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и безопасности договорились о том, что 1 октября Финляндия в ответ на решение России закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге, закроет генконсульство РФ в Турку. Также обсуждался вопрос о российском консульстве в Мариехамине.

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Версия на английском языке Finnish Parliament to mull closure of Russian consulate in Aland Islands

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