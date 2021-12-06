Парламент Филиппин одобрил закон об обязательной регистрации sim-карт

Палата представителей Филиппин (нижняя палата парламента) приняла в понедельник в окончательном чтении закон об обязательной регистрации sim-карт.

Палата представителей Филиппин (нижняя палата парламента) приняла в понедельник в окончательном чтении закон об обязательной регистрации sim-карт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инициатива должна помочь сотрудникам правоохранительных органов отслеживать тех, кто использует мобильные телефоны для совершения преступлений.

Согласно законопроекту, телекоммуникационные компании и продавцы sim-карт должны обязать абонентов заполнить регистрационную форму, предоставив удостоверение личности с фотографией. Информация, которая должна быть указана в форме, включает полное имя, дату рождения, пол и адрес. В случае отказа абонент будет отключен от услуг связи, сообщил телеканал CNN Philippines.

Закон также распространяется на иностранцев, приобретающих sim-карты в стране. Между тем телекоммуникационные компании и продавцы должны будут создать реестр абонентов sim-карт и каждые шесть месяцев представлять обновленные данные в министерство информации и коммуникационных технологий республики. Компании и продавцы, которые не будут соблюдать новые правила, могут быть оштрафованы на суммы до 1 млн песо (19,8 тыс. долларов США) и 50 тыс. песо (990 долларов) соответственно.