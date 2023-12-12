Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера страны

Конституционная комиссия парламента Эстонии начала рассмотрение петиции, авторы которой требуют отставки премьера Каи Каллас.

Конституционная комиссия парламента Эстонии начала рассмотрение петиции, авторы которой требуют отставки премьера Каи Каллас.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила сегодня пресс-служба высшего законодательного органа страны.

Авторы петиции обращают внимание на политический скандал, связанный с бизнесом мужа премьера Эстонии Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта в Украине.

Петиция была зарегистрирована на специальном портале Rahvaalgatus, предназначенном для проведения обсуждения и составления коллективных обращений. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалось как минимум 1000 жителей Эстонии. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек.