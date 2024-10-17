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Парламент Эстонии признал геноцидом депортацию крымских татар

Парламент Эстонии признал геноцидом депортацию крымских татар Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.
Другие страны
17 октября 2024 г. 01:43
Парламент Эстонии признал геноцидом депортацию крымских татар

Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Уточняется, что в поддержку резолюции проголосовали 83 из 101 парламентария.

Отметим, что 18-20 мая 1944 года около 250 тысяч крымских татар были депортированы в Центральную Азию. Примерно половина из них умерла в пути от болезней, голода и тяжелых условий. Власти обосновывали принятую меру тем, что некоторые представители крымских татар воевали на стороне нацистской Германии и сотрудничали с оккупационными властями.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной.

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