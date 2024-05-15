О нас

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.
Другие страны
15 мая 2024 г. 16:33
Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS со ссылкой на решение правительства страны.

"Разработка правовых норм по использованию замороженных активов - сложная задача, над которой работают несколько стран-союзников по НАТО и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора", - заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.

Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Estoniyada Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə haqqında qanun qəbul edilib
Версия на английском языке Estonian parliament adopts law allowing use of Russian frozen assets

Экслюзивные новости

В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi