Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS со ссылкой на решение правительства страны.

"Разработка правовых норм по использованию замороженных активов - сложная задача, над которой работают несколько стран-союзников по НАТО и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора", - заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.

Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.