Парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.
Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS со ссылкой на решение правительства страны.
"Разработка правовых норм по использованию замороженных активов - сложная задача, над которой работают несколько стран-союзников по НАТО и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора", - заявил председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.
Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза намерен на следующей неделе утвердить окончательное решение по отправке доходов от российских активов на помощь Украине.