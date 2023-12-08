Парламент Эстонии принял госбюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял государственный бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону в размере 3,2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял государственный бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону в размере 3,2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Как отмечается в сообщении, за предложенный правительством проект проголосовали 58, против - 31 депутат.

В 2024 году оборонный бюджет впервые превысит 3% валового внутреннего продукта и составит 3,2% ВВП. На оборону отпускается более €1,3 млрд.

Доходы запланированы в размере €16,8 млрд, расходы составят около €17,7 млрд. Доходы государства по сравнению с бюджетом на текущий год увеличатся на €1,2 млрд, или на 7,7%, расходы - на €0,8 млрд, или на 4,9%.