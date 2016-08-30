Парламент Эстонии не смог избрать президента во втором туре голосования

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Парламент Эстонии сегодня не смог избрать президента страны во втором туре голосования, поскольку ни один из трех кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Через несколько часов пройдет третий тур голосования. В третий тур выходят бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас, которого поддерживают фракции входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДП) и Реформистской партии, и Майлис Репс (выдвинута парламентской фракцией оппозиционной Центристской партии), набравшие наибольшее число голосов во втором туре.

Накануне, когда состоялся первый тур голосования, депутатам также не удалось выбрать президента. Для победы при тайном голосовании в парламенте претенденту нужно набрать как минимум две трети голосов депутатов или не менее 68 голосов из 101.