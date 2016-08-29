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    Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны в первом туре выборов

    Второй и третий тур голосования пройдет 30 августа

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны в первом туре выборов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на состоявшемся внеочередном заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.

    Второй и третий тур голосования пройдет 30 августа.

    Зарегистрированными кандидатами стали вице-председатель парламентской фракции Центристской партии Майлис Репс, бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс и спикер парламента Эйки Нестор.

    Нынешний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес покидает свой пост.

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