Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны в первом туре выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на состоявшемся внеочередном заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.

Второй и третий тур голосования пройдет 30 августа.

Зарегистрированными кандидатами стали вице-председатель парламентской фракции Центристской партии Майлис Репс, бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс и спикер парламента Эйки Нестор.

Нынешний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес покидает свой пост.