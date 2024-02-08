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Парламент Эквадора ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем

Парламент Эквадора ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 01:19
Парламент Эквадора ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице эквадорского парламента в соцсети Х.

"Генеральный секретарь [Нацассамблеи] подтверждает, что предложение одобрено 76 голосами за", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "соглашение о свободной торговле между правительствами Республики Эквадор и Китайской Народной Республики" было вынесено на рассмотрение депутатом от проправительственного альянса "Национальное демократическое действие" Джонатаном Паррой.

Как сообщает телеканал Ecuavisa, целями соглашения являются расширение экспортных поставок, обеспечение экономического роста, создание рабочих мест и поощрение инвестиций. Кроме того, с целью защиты чувствительных отраслей экономики предусматриваются переходные периоды в отдельных секторах.

Отмечается, что для вступления соглашения эквадорские власти должны уведомить Китай о его ратификации.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя государствами были начаты в феврале 2022 года, а через 12 месяцев участники объявили о завершении консультаций. Документ был подписан в мае 2023 года. Подписи под соглашением поставили глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао и занимавший на тот момент должность министра производства и внешней торговли Эквадора Хулио Хосе Прадо.

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