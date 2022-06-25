Парламент Эквадора обсудит импичмент президенту Лассо

Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.

Национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в пресс-службе парламента Эквадора заявили, что пленум законодательного собрания страны планирует встретиться, обсудить и вынести решение о смещении с должности конституционного президента республики Лассо согласно части 2 статьи 130 Конституции Республики. Это будет сделано на основании петиции, за которую должно проголосовать не менее трети членов Национальной ассамблеи.

Заседание по вопросу импичмента созвал спикер парламента Вирхилио Сакисела после запроса 47 депутатов от фракции "Союза надежды" Unes. Сессия пройдет в очном режиме и должна начаться в 18 часов по местному времени (03.00 воскресенья, 26 июня, бакинское время - ред.).

Ходатайство депутатов связано с серьезным политическим кризисом и массовыми протестами, которые сотрясают страну около двух недель. Для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.