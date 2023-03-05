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Парламент Эквадора начал обсуждать возможность импичмента президента Лассо

Парламент Эквадора начал обсуждать возможность импичмента президента Лассо Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора приняла доклад парламентской комиссии, которая рекомендовала объявить импичмент президенту страны Гильермо Лассо из-за подозрений в причастности политика к коррупции.
Другие страны
5 марта 2023 г. 02:53
Парламент Эквадора начал обсуждать возможность импичмента президента Лассо

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора приняла доклад парламентской комиссии, которая рекомендовала объявить импичмент президенту страны Гильермо Лассо из-за подозрений в причастности политика к коррупции.

Как передает Report со ссылкой на газету El Comercio, расследование комиссии касается предполагаемой коррупционной схемы в государственных компаниях, а также утечки данных полицейского расследования о наркоторговле. Из 125 депутатов, присутствовавших на пленарном заседании, 104 проголосовали за одобрение отчета.

Утверждение доклада не предполагает автоматического начала политического процесса против Лассо. Для его запуска необходимо, чтобы члены собрания официально оформили запрос об импичменте при поддержке не менее 46 депутатов. Кроме того, для удовлетворения этого запроса требуется соответствующее решение Конституционного суда.

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