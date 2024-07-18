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Парламент Египта вынес вотум доверия новому правительству

Парламент Египта вынес вотум доверия новому правительству Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила представленную новым правительством программу деятельности и вынесла вотум доверия кабинету министров, возглавляемому Мустафой Мадбули.
Другие страны
18 июля 2024 г. 19:39
Парламент Египта вынес вотум доверия новому правительству

Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила представленную новым правительством программу деятельности и вынесла вотум доверия кабинету министров, возглавляемому Мустафой Мадбули.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Спикер египетского парламента Ханафи аль-Гебали объявил об одобрении Палатой представителей программы правительства Мадбули и выразил ему доверие депутатов", - отметил телеканал.

Отмечается, что заседание парламента состоялось в присутствии главы египетского правительства и большинства министров, входящих в кабинет.

3 июля новое правительство Египта было приведено к присяге в присутствии президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

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