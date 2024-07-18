Парламент Египта вынес вотум доверия новому правительству

Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила представленную новым правительством программу деятельности и вынесла вотум доверия кабинету министров, возглавляемому Мустафой Мадбули.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
"Спикер египетского парламента Ханафи аль-Гебали объявил об одобрении Палатой представителей программы правительства Мадбули и выразил ему доверие депутатов", - отметил телеканал.
Отмечается, что заседание парламента состоялось в присутствии главы египетского правительства и большинства министров, входящих в кабинет.
3 июля новое правительство Египта было приведено к присяге в присутствии президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.