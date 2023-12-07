Парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение Корана

Парламент Дании в четверг принял закон, запрещающий сжигание Корана в общественных местах.

Парламент Дании в четверг принял закон, запрещающий сжигание Корана в общественных местах.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В этом году в Дании и Швеции прошла серия публичных протестов, где антиисламские активисты сожгли или иным образом повредили экземпляры священной для мусульман книги - Корана, что вызвало напряженность в отношениях с мусульманами и повлекло за собой требования к правительствам стран Северной Европы запретить эту практику.

Дания стремилась найти баланс между защищенной конституцией свободой слова, включая право критиковать религию, и национальной безопасностью на фоне опасений, что сожжение Корана спровоцирует нападения экстремистов.

Критики в Швеции и Дании утверждают, что любые ограничения на критику религии, в том числе сжигание Корана, подрывают либеральные свободы в регионе.