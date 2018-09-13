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    Парламент Чили разрешил менять пол в документах с 14 лет

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Чилийские депутаты одобрили законопроект, позволяющий гражданам старше 14 лет менять пол в документах.

    Как передает Report, за инициативу проголосовали 96 законодателей, против — 46. Согласно законопроекту, совершеннолетним гражданам для смены пола в удостоверении личности достаточно подать заявление.

    Чилийцам в возрасте от 14 до 18 лет необходимо вместе с родителями обратиться к судье по семейным делам.

    Группа законодателей-консерваторов пообещала обратиться в Конституционный суд, чтобы не допустить вступления инициативы в силу.

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