Парламент Чили разрешил менять пол в документах с 14 лет

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Чилийские депутаты одобрили законопроект, позволяющий гражданам старше 14 лет менять пол в документах.
Как передает Report, за инициативу проголосовали 96 законодателей, против — 46. Согласно законопроекту, совершеннолетним гражданам для смены пола в удостоверении личности достаточно подать заявление.
Чилийцам в возрасте от 14 до 18 лет необходимо вместе с родителями обратиться к судье по семейным делам.
Группа законодателей-консерваторов пообещала обратиться в Конституционный суд, чтобы не допустить вступления инициативы в силу.
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