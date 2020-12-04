Парламент Черногории утвердил новый состав правительства

Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС).
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Скупщины (парламента) Алекса Бечич.
"За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против 28", - сообщил он.
Трансляция велась на сайте заксобрания.