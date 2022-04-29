Парламент Черногории проголосовал за новый кабмин

Черногорский парламент проголосовал за новый кабинет министров во главе с Дританом Абазовичем.

Черногорский парламент проголосовал за новый кабинет министров во главе с Дританом Абазовичем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на заседании Скупщины (парламента) присутствовали 48 законодателей из 81.

"За новый кабинет министров во главе с Абазовичем проголосовали 45 депутатов, против - трое", - объявила спикер парламента Даниэла Джурович.

В состав нового правительства Черногории входят 18 министров и два министра без портфеля. В правительстве будут работать четыре вице-премьера, являющиеся одновременно и министрами.