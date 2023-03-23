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Парламент Чехии запретил депутатам пользоваться TikTok

Парламент Чехии запретил депутатам пользоваться TikTok Запрет на использование разработанного в Китае мобильного приложения TikTok введен в парламенте Чехии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
23 марта 2023 г. 15:13
Парламент Чехии запретил депутатам пользоваться TikTok

Запрет на использование разработанного в Китае мобильного приложения TikTok введен в парламенте Чехии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Запрет введен руководством парламента на основе рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ). Он распространяется на депутатов, их помощников и сотрудников высшего законодательного органа. Приложение должно быть удалено прежде всего с электронных устройств, которые используются при выполнении ими служебных обязанностей. Рабочая сеть парламента будет настроена на его блокировку.

Ранее отказаться от использования TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance, рекомендовала своим сотрудниками мэрия Праги. НУКИБ считает приложение значительной угрозой для безопасности.

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Версия на английском языке Czech lawmakers banned from using TikTok

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