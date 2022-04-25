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Парламент ЦАР принял закон о легализации криптовалюты

Парламент ЦАР принял закон о легализации криптовалюты Парламент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) принял закон, разрешающий использовать в стране криптовалюту.
Другие страны
25 апреля 2022 г. 23:19
Парламент ЦАР принял закон о легализации криптовалюты

Парламент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) принял закон, разрешающий использовать в стране криптовалюту.

Как передает Report, об этом сообщила центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka.

По ее информации, нижняя палата парламента (Национальная ассамблея) поддержала закон, хотя у ряда депутатов и были сомнения в его необходимости. Таким образом, ЦАР стала первой страной в регионе Центральной Африки, легализовавшей хождение криптовалюты, включая биткойны.

Правительство ЦАР выступило в поддержку введения в стране криптовалюты. "Использование криптовалюты позволит ЦАР преодолеть существующие препятствия в доступе к финансированию", - заявил в ходе дебатов министр цифровой экономики, почты и телекоммуникаций ЦАР Жюстен Гурна-Зако. Он добавил, что правительства соседних Камеруна, Демократической Республики Конго (ДРК) и Республики Конго (РК) "находятся на пути легализации криптовалюты".

Радиостанция отмечает, что в ближайшее время Центральный банк ЦАР утвердит финансовый механизм обращения в стране криптовалюты.

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