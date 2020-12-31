Елизавета II подписала законопроект об отношениях Великобритании и ЕС

Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Великобритании и ЕС, что означает вступление билля в силу.

Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Великобритании и ЕС, что означает вступление билля в силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

Таким образом, Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС, которое было достигнуто 24 декабря и будет определять условия взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем с 1 января 2021 года. В новогоднюю ночь для стран перестанет действовать так называемый переходный период и Brexit, одобренный британцами на референдуме 2016 года, будет окончательно реализован: страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.

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Британский парламент одобрил сделку о будущих отношениях с Евросоюзом после выхода королевства из состава сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ночь на четверг одноименный билль, частью которого является упомянутое соглашение, прошел все стадии законодательного рассмотрения.

Во время чрезвычайного заседания, ради которого парламентарии прервали рождественские каникулы, документ был сначала одобрен нижней Палатой общин, затем - верхней Палатой лордов. После этого, вернувшись неизмененным в нижнюю палату, он окончательно принят.

Отметим, что для того чтобы билль обрел статус закона, его должна подписать глава государства, королева Елизавета II. Не исключено, что так называемая королевская санкция будет выдана в ближайшие часы, что позволит новому закону вступить в силу с 1 января, когда между Великобританией и ЕС закончится переходный период, и королевство покинет единый рынок и таможенный союз Евросоюза.