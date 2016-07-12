Парламент Британии рассмотрит петицию о втором референдуме по Brexit

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Палата общин парламента Великобритании 5 сентября рассмотрит петицию за проведение второго референдума о членстве в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении парламента.

Ранее более 4,1 миллиона человек поставили свои подписи под петицией, призывающей к пересмотру результатов референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, на котором было принято решение о выходе страны из ЕС.

Петиция размещена на сайте парламента Великобритании. Для рассмотрения парламентом она должна была собрать не менее 100 тысяч подписей.