Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса

Многонациональное законодательное собрание (парламент) Боливии, большинство в котором занимают члены Движения к социализму Эво Моралеса, приняло на фоне протестов в зале отставку свергнутого президента Эво Моралеса, формально открывая путь для передачи президентской власти в стране, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Многонациональное законодательное собрание принимает отставку Эво Моралеса и Альваро Гарсии Линеры с постов президента и вице-президента многонационального государства Боливии", - говорится в сообщении сената в Twitter.