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Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине

Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца правительство страны решит, какое именно оружие будет туда оправлено, и не повредит ли это обороноспособности самой Болгарии.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 23:29
Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца правительство страны решит, какое именно оружие будет туда оправлено, и не повредит ли это обороноспособности самой Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.

За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался.

До сих пор Болгария соглашалась ремонтировать украинское военное оборудование на своих предприятиях, но не отправляла военную помощь в связи с возражениями со стороны президента Румена Радева и некоторых политических партий.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan parlamenti ilk dəfə Ukraynaya hərbi yardımı təsdiqləyib

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