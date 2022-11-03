Парламент Болгарии впервые одобрил оказание военной помощи Украине

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца правительство страны решит, какое именно оружие будет туда оправлено, и не повредит ли это обороноспособности самой Болгарии.

Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине, и теперь в течение одного месяца правительство страны решит, какое именно оружие будет туда оправлено, и не повредит ли это обороноспособности самой Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.

За оказание такой помощи Украине проголосовали 175 парламентариев, 49 высказались против и один воздержался.

До сих пор Болгария соглашалась ремонтировать украинское военное оборудование на своих предприятиях, но не отправляла военную помощь в связи с возражениями со стороны президента Румена Радева и некоторых политических партий.