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Парламент Болгарии вновь будет распущен

Парламент Болгарии вновь будет распущен Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.
Другие страны
21 января 2023 г. 14:33
Парламент Болгарии вновь будет распущен

Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, третий, и последний, неуспешный мандат на формирование кабмина будет возвращен президенту Румену Радеву на следующей неделе.

Наиболее острый период политического кризиса в балканской республике начался еще в апреле 2021 года, когда рычаги управления страной утратила запятнавшая свою репутацию в многочисленных скандалах партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). С тех пор в стране прошли уже четыре голосования в парламент, сопровождаемые взаимными обвинениями различных политсил в некомпетентности, коррупции, подкупе избирателей и т.д.

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