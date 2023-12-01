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Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение Stryker у США

Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение Stryker у США Парламент Болгарии большинством голосов правящих политических объединений ратифицировал последовательно в двух чтениях международный договор с США на приобретение 183 боевых машин Stryker по военной программе США и 15 вспомогательных грузовых автомобилей.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 22:10
Парламент Болгарии ратифицировал контракт на приобретение Stryker у США

Парламент Болгарии большинством голосов правящих политических объединений ратифицировал последовательно в двух чтениях международный договор с США на приобретение 183 боевых машин Stryker по военной программе США и 15 вспомогательных грузовых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировалось на сайте парламента.

Все машины должны быть доставлены в Болгарию в период с 2025 по 2028 год, на них будут установлены необходимое информационно-коммуникационное оборудование, артиллерийское и стрелковое вооружение, противотанковые ракеты. Стоимость контракта составляет около $1,209 млрд. Предложенная американской стороной схема оплаты контракта предусматривает внесение депозита в $263,36 млн, а далее ежегодные выплаты в период с 2023 по 2027 год.

В рамках договора Болгария должна получить разведывательные и командно-штабные машины, боевые машины, специализированные машины для проведения ядерной, химической и биологической разведки, медицинской эвакуации, инженерно-технической поддержки.

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