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Парламент Болгарии принял отставку правительства Николая Денкова

Парламент Болгарии принял отставку правительства Николая Денкова Народное собрание (парламент) Болгарии приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Николаем Денковым, за это решение 216 депутатов проголосовали единогласно.
Другие страны
6 марта 2024 г. 13:45
Парламент Болгарии принял отставку правительства Николая Денкова

Народное собрание (парламент) Болгарии приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Николаем Денковым, за это решение 216 депутатов проголосовали единогласно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, предложение об отставке правительства было внесено в канцелярию парламента 5 марта.

В соответствии с конституцией, кабинет Денкова будет выполнять свои функции до выборов нового правительства Болгарии, чтобы обеспечить преемственность.

Отставка болгарского правительства происходит в рамках плановой ротации, о которой договорились коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) и блок "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) после того, как не смогли создать полноценную коалицию. Денков был избран премьер-министром 6 июня прошлого года и, в соответствии с договоренностями, в марте должен был внести в парламент заявление об отставке правительства, а после серии обязательных процедур его полномочия должны перейти к вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль. Сейчас нет полных гарантий того, что ротация пройдет успешно, между политическими объединениями возникли серьезные разногласия по программе управления страной и кадровой политике. 5 марта ГЕРБ - СДС передала ПП - ДБ проект коалиционного соглашения, если оно будет отвергнуто, то, вероятно, в Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.

С начала своей работы правительство Денкова действовало в интересах Евросоюза и США, практически отказавшись от делового сотрудничества с РФ.

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