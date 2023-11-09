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Парламент Болгарии одобрил закупку боевых машин Stryker у США

Парламент Болгарии одобрил закупку боевых машин Stryker у США Парламент Болгарии большинством голосов правящих политических объединений одобрил проект расходов на приобретение боевых машин Stryker по военной программе США, ранее эту инициативу одобрило правительство страны.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 19:38
Парламент Болгарии одобрил закупку боевых машин Stryker у США

Парламент Болгарии большинством голосов правящих политических объединений одобрил проект расходов на приобретение боевых машин Stryker по военной программе США, ранее эту инициативу одобрило правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировалось на сайте парламента.

Во время дебатов было озвучено намерение Минобороны Болгарии приобрести 198 боевых, разведывательных и командно-штабных машин, специализированных машин для проведения ядерной, химической и биологической разведки, медицинской эвакуации, инженерно-технической поддержки. Из них 183 машины будут модификации Stryker, остальные 15 - вспомогательные грузовые машины. Все автомобили должны быть доставлены в Болгарию в период с 2025 по 2028 год, на них будет установлено необходимое информационно-коммуникационное оборудование, артиллерийское и стрелковое вооружение, противотанковые ракеты. Стоимость контракта составляет $1,376 млрд.

Представители оппозиции жестко раскритиковали планы правительства по приобретению боевых машин, назвав инициативу "национальным предательством". Они обратили внимание, что данные машины устарели и не соответствует современным боевым требованиям. Также они выразили недовольство высокой стоимостью сделки.

Министр обороны Тодор Тагарев подчеркнул, что приобретение Stryker "разумное и хорошее решение для болгарской армии".

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