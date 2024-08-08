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Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства

Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства Парламент Болгарии большинством голосов ратифицировал меморандум с Турцией о совместной охране воздушного пространства государств.
Другие страны
8 августа 2024 г. 19:20
Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства

Парламент Болгарии большинством голосов ратифицировал меморандум с Турцией о совместной охране воздушного пространства государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.

По его словам, Болгария подписала соглашение в связи с тем, что страны НАТО заботятся о едином воздушном пространстве.

"Речь не идет об оборонительных действиях, речь идет об операциях мирного времени, которые осуществляются дежурными самолетами", - сказал он.

Отмечается, что документ регламентирует основные принципы, процедуры и условия проведения трансграничных операций воздушной полиции в воздушном пространстве двух стран.

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