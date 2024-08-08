Парламент Болгарии одобрил меморандум с Турцией об охране воздушного пространства

Парламент Болгарии большинством голосов ратифицировал меморандум с Турцией о совместной охране воздушного пространства государств.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов.
По его словам, Болгария подписала соглашение в связи с тем, что страны НАТО заботятся о едином воздушном пространстве.
"Речь не идет об оборонительных действиях, речь идет об операциях мирного времени, которые осуществляются дежурными самолетами", - сказал он.
Отмечается, что документ регламентирует основные принципы, процедуры и условия проведения трансграничных операций воздушной полиции в воздушном пространстве двух стран.