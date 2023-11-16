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Парламент Болгарии не смог провести голосование о вотуме недоверия правительству

Парламент Болгарии не смог провести голосование о вотуме недоверия правительству Парламент Болгарии из-за отсутствия кворума не смог принять решение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Николаем Денковым в связи с его неспособностью гарантировать национальную безопасность и оборону страны.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 18:10
Парламент Болгарии не смог провести голосование о вотуме недоверия правительству

Парламент Болгарии из-за отсутствия кворума не смог принять решение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Николаем Денковым в связи с его неспособностью гарантировать национальную безопасность и оборону страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировалось на официальном сайте парламента.

В первом голосовании приняли участие 127 депутатов, 61 из них высказался против вотума недоверия, 66 - за.

Перед началом голосования зал заседаний демонстративно покинули представители правящего большинства - депутаты от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Движения за права и свободы. Поступило предложение о повторном голосовании, которое, однако, было сорвано из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались лишь 63 депутата.

Ожидается, что повторно вопрос о вотуме недоверия будет предложен на голосование в пятницу.

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