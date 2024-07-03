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Парламент Болгарии не поддержал кандидатуру Росена Желязкова на пост премьера

Парламент Болгарии не поддержал кандидатуру Росена Желязкова на пост премьера Народное собрание Болгарии не поддержало кандидатуру Росена Желязкова, представляющего коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), на пост премьер-министра республики.
Другие страны
3 июля 2024 г. 19:05
Парламент Болгарии не поддержал кандидатуру Росена Желязкова на пост премьера

Народное собрание Болгарии не поддержало кандидатуру Росена Желязкова, представляющего коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), на пост премьер-министра республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте парламента.

Согласно информации, за Желязкова проголосовали 98 депутатов, против выступили 138, воздержались двое.

"Политический кризис продолжается", - констатировал президент Румен Радев, который на протяжении более четырех часов наблюдал за дебатами депутатов.

По данным, неожиданностью голосования стал факт, что сразу 14 депутатов Движения за права и свободы (ДПС), которое категорично заявляло о полной поддержке нового правительства, голосовали против кандидатуры кандидата от ГЕРБ - СДС.

В соответствии с конституцией страны вторую попытку сформировать новое правительство получит ДПС, занявшее на выборах 9 июня второе место, шансов, что она будет успешной нет. Затем президент Болгарии лично определит, какое политическое объединение получит третью попытку, но эксперты определяют и этот шанс как ничтожный. Таким образом Болгария идет к седьмым за последние три года досрочным парламентским выборам, которые, вероятно, пройдут осенью.

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