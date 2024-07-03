Парламент Болгарии не поддержал кандидатуру Росена Желязкова на пост премьера

Народное собрание Болгарии не поддержало кандидатуру Росена Желязкова, представляющего коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), на пост премьер-министра республики.

Народное собрание Болгарии не поддержало кандидатуру Росена Желязкова, представляющего коалицию партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС), на пост премьер-министра республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте парламента.

Согласно информации, за Желязкова проголосовали 98 депутатов, против выступили 138, воздержались двое.

"Политический кризис продолжается", - констатировал президент Румен Радев, который на протяжении более четырех часов наблюдал за дебатами депутатов.

По данным, неожиданностью голосования стал факт, что сразу 14 депутатов Движения за права и свободы (ДПС), которое категорично заявляло о полной поддержке нового правительства, голосовали против кандидатуры кандидата от ГЕРБ - СДС.

В соответствии с конституцией страны вторую попытку сформировать новое правительство получит ДПС, занявшее на выборах 9 июня второе место, шансов, что она будет успешной нет. Затем президент Болгарии лично определит, какое политическое объединение получит третью попытку, но эксперты определяют и этот шанс как ничтожный. Таким образом Болгария идет к седьмым за последние три года досрочным парламентским выборам, которые, вероятно, пройдут осенью.