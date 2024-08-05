Парламент Бангладеш распустят для формирования временного правительства

Парламент Бангладеш будет распущен, чтобы сформировать временное правительство.

Парламент Бангладеш будет распущен, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку на фоне протестов премьер-министра Шейх Хасины.

Как cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, cоответствующее решение было принято президентом страны Шахабуддином Чуппу по итогам встречи с лидерами разных политических партий, представителями гражданского общества и военными.

Ранее сообщалось, что протестующие в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке.

По данным СМИ Бангладеш, в последние часы на улицы столицы страны вышли тысячи людей. Сообщается о поджогах, вандализме и грабежах. Протестующие разгромили резиденцию премьер-министра, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей, ворвались в офис правящей партии "Авами лиг", нападали на дома представителей правящей партии, полицейские участки, офисы ведущих телеканалов.