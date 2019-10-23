Парламент Австрии впервые собрался в новом составе после выборов

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 27-го созыва cегодня впервые собрался в новом составе, сформированном по итогам прошедших в сентябре выборов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Согласно окончательным данным МВД, Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила с 37,5% голосов. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вручил Курцу мандат на формирование правительства.

Первое заседание парламента спустя 24 дня после выборов открыл председатель Национального совета Вольфганг Соботка.В новом парламенте вновь представлены пять партий: АНП (71 мандат), Социал-демократическая партия (40 мандатов), Австрийская партия свободы (31 мандат), партия "Зеленых" (26 мандатов) и праволиберальная NEOS (15 мандатов). Известно, что 30% от 183 депутатов впервые вошли в Национальный совет Австрии, а количество женщин-депутатов в этом составе возросло до 39,3%, то есть до 73 человек.