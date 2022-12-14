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Парламент Австрии отклонил предложения оппозиции по проведению досрочных выборов

Парламент Австрии отклонил предложения оппозиции по проведению досрочных выборов Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) большинством голосов отклонил два предложения оппозиционных партий по проведению досрочных выборов из-за низкого уровня доверия граждан к правительству страны.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 02:53
Парламент Австрии отклонил предложения оппозиции по проведению досрочных выборов

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) большинством голосов отклонил два предложения оппозиционных партий по проведению досрочных выборов из-за низкого уровня доверия граждан к правительству страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Инициативы по досрочному голосованию подготовили оппозиционные Австрийская партия свободы (АПС) и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). Оба предложения также получили поддержку со стороны либеральной партии "Новая Австрия". Социал-демократы обвинили власти страны в неспособности решить проблему высокой инфляции, представители АПС - в неэффективной борьбе с нелегальной миграцией и поддержке антироссийских санкций. Австрийские либералы присоединились к критике экономической программы кабинета министров.

Правящее большинство в составе Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" отклонило обе инициативы оппозиции.

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