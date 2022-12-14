Парламент Австрии отклонил предложения оппозиции по проведению досрочных выборов

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) большинством голосов отклонил два предложения оппозиционных партий по проведению досрочных выборов из-за низкого уровня доверия граждан к правительству страны.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) большинством голосов отклонил два предложения оппозиционных партий по проведению досрочных выборов из-за низкого уровня доверия граждан к правительству страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

Инициативы по досрочному голосованию подготовили оппозиционные Австрийская партия свободы (АПС) и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА). Оба предложения также получили поддержку со стороны либеральной партии "Новая Австрия". Социал-демократы обвинили власти страны в неспособности решить проблему высокой инфляции, представители АПС - в неэффективной борьбе с нелегальной миграцией и поддержке антироссийских санкций. Австрийские либералы присоединились к критике экономической программы кабинета министров.

Правящее большинство в составе Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых" отклонило обе инициативы оппозиции.