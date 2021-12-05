Парламент Австралии закрыли после положительного теста на ковид одного из сотрудников

Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.

Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал SBS .

По его данным, речь идет об одном из подчиненных лидера партии "зеленых" Адама Бандта. Уточняется, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.

"Результаты теста на коронавирус, полученные членами команды Бандта, которые также были в Канберре на прошлой неделе, оказались отрицательными", - цитирует телеканал представителя партии.

Доступ в здание, по информации телеканала, будет разрешен только для сотрудников, не имеющих возможности работать удаленно. Ношение масок вновь станет обязательным. Как отмечает телеканал, также парламент на этой неделе посещали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и лидер австралийской оппозиции Энтони Албанеc.