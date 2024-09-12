Парламент Аргентины не смог преодолеть вето на законопроект о пенсиях

Сторонники принятия законопроекта о повышении пенсий в Аргентине не смогли собрать необходимое количество голосов в Палате депутатов (нижняя палата) парламента, чтобы преодолеть вето президента Хавьера Милея.

Сторонники принятия законопроекта о повышении пенсий в Аргентине не смогли собрать необходимое количество голосов в Палате депутатов (нижняя палата) парламента, чтобы преодолеть вето президента Хавьера Милея.

Как передает Report , в пользу сохранения законопроекта в силе проголосовали 153 депутата, против 87, восемь законодателей воздержались. Для преодоления президентского вето инициативу должны были поддержать две трети законодателей в обеих палатах парламента.

Законопроект, в частности, предполагал повышение пенсий на около 7%. Сегодня размер минимальной пенсии в Аргентине составляет порядка 235 тыс. песо ($237). Кроме того, инициатива обязывала федеральные органы немедленно погасить долги, по которым уже было вынесено окончательное решение суда. В парламенте законопроект поддержали, в том числе представители умеренной оппозиции, которые ранее поддерживали предложения правительства.

После принятия инициативы обеими палатами Милей наложил вето на законопроект. В пояснении исполнительная власть указала на невозможность выделить финансирование на одобренное парламентом повышение. Как говорится в документе, изменение формулы и другие пункты законопроекта предполагают дополнительные траты в размере 1,02% ВВП в этом году и 1,64% - в следующем.