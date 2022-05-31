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Парламент Албании в третий раз не смог избрать нового президента страны

Парламент Албании в третий раз не смог избрать нового президента страны Депутаты народного собрания Албании (однопалатный парламент) в третий раз не смогли договориться о назначении на пост следующего президента страны, который займет эту должность после истечения 24 июля полномочий действующего в настоящее время главы госуда
Другие страны
31 мая 2022 г. 04:29
Парламент Албании в третий раз не смог избрать нового президента страны

Депутаты народного собрания Албании (однопалатный парламент) в третий раз не смогли договориться о назначении на пост следующего президента страны, который займет эту должность после истечения 24 июля полномочий действующего в настоящее время главы государства Илира Меты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник северомакедонский телеканал Alsat.

По его данным, правящая Албанская социалистическая партия премьер-министра страны Эди Рамы в очередной раз не смогла согласовать с оппозицией вопрос назначения следующего президента республики. Таким образом, все три круга голосования, в ходе которых для выбора нового главы государства было необходимо набрать голоса 84 парламентариев от общего количества в 140 депутатов, прошли безрезультатно.

Отмечается, что в оставшиеся по закону два этапа голосования правящей партии для выбора своего кандидата нужно обеспечить простое большинство голосов, чем социалисты и располагают, имея 74 мандата.

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Версия на азербайджанском языке Albaniya parlamenti üçüncü dəfə yeni prezidenti seçə bilməyib

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