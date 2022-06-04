Парламент Албании избрал новым президента страны

Депутаты Народного собрания Албании (однопалатный парламент) избрали бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны.

Депутаты Народного собрания Албании (однопалатный парламент) избрали бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны.

Как передает Report, об этом сообщила албанская государственная служба Radio Televizioni Shqiptar .

По ее информации, Бегай набрал 78 голосов, из которых 74 были от депутатов правящей Албанской социалистической партии. Таким образом, Бегай станет восьмым президентом страны и займет эту должность после истечения 24 июля срока полномочий действующего президента Илира Меты.