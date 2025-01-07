Парк Эвереста временно закрыли для туристов после землетрясения в Тибете

Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января.

Ландшафтный парк высочайшей вершины Земли горы Эверест (Джомолунгма) после землетрясения магнитудой 6,8 временно закрыт для туристов с 7 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района.

В уезде Тингри расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы.

"В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри городского округа Шигадзе в 9.05 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10.00 7 января 2025 года", - говорится в заявлении.

Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8 848,86 метра.

Отметим, что сильное землетрясение в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР привело к гибели 53 человек.